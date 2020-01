Persiceto, Sindaco Pellegatti: “Sono allergico alle etichette e soprattutto alle strumentalizzazioni”

Negli ultimi giorni e non da ultimo ieri sera in apertura del Consiglio Comunale, ho assistito al tentativo di attribuire al sottoscritto e al nostro gruppo maggioranza etichette e connotazioni politiche certe, arrivando addirittura a dichiarare che la mia presenza a incontri pubblici e comizi che si sono tenuti a Persiceto prima delle elezioni sarebbero la riprova di un evidente spostamento a destra della nostra lista civica. La cosa buffa è che mentre il PD dichiarava questo, le altre minoranze presenti in consiglio si affannavano a sostenere l’esatto contrario prendendo le distanze da tali affermazioni.

Oltre ad essere da sempre allergico alle etichette e soprattutto alle strumentalizzazioni, ci tengo a ribadire (come detto anche ieri sera in consiglio) che personalmente e come gruppo “Impegno Comune” abbiamo fatto la scelta, nel rispetto delle opinioni politiche di ogni membro della nostra lista, di non schierarci ufficialmente a sostegno di nessuno dei candidati che hanno concorso alla presidenza dell’Emilia Romagna.

Come sindaco di Persiceto, ho ritenuto doveroso accogliere e presenziare a tutti i comizi, eventi, dibattiti elettorali che si sono tenuti sul nostro territorio ed è ciò che ho fatto con tutti i candidati che sono venuti nella nostra città (e non solo).

Chiarito questo, mi auguro che questi tentativi di tirarci per la giacchetta da una parte o dall’altra finiscano e che si possa tornare a valutare l’operato mio e della mia giunta in base a quanto stiamo facendo per il nostro paese.

Come dimostra il bilancio di previsione approvato ieri sera sono tanti i progetti in corso e quelli che prenderanno il via nell’ultimo anno e mezzo di mandato: come abbiamo sempre affermato con coerenza e serenità, l’unico giudizio che ci interessa è quello dei persicetani cui chiediamo di valutarci per quello che vedono, non per quello che sentono.

dalla pagina Fb di Lorenzo Pellegatti, sindaco di Persiceto