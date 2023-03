Domenica 19 marzo, dalle ore 8 alle ore 19, nel centro storico di San Giovanni in Persiceto si svolgerà il “Mercato Forte dei Marmi”.

Tante idee per lo Shopping con le nuove collezioni primavera.

Evento organizzato con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto e in collaborazione con la Pro Loco di San Giovanni in Persiceto.