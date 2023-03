A Persiceto al via la settimana della legalità

Il Comune di Persiceto in collaborazione con Regione Emilia Romagna, Unione Terred’acqua, Avviso Pubblico e Istituto di Istruzione Superiore Archimede propone due appuntamenti in occasione della 28a Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo).

La settimana dedicata al tema della legalità, intitolata “È possibile. Pace, giustizia, verità, diritti, accoglienza, libertà”, si aprirà lunedì 20 marzo alle ore 19 presso la Sala del Consiglio del Municipio di Persiceto (corso Italia 70) con “Il giorno che divenne memoria”, incontro con Tina Martinez Montinaro, vedova di Antonio, caposcorta di Giovanni Falcone, e presidente dell’associazione Quarto Savona Quindici che dialogherà con Stefania Pellegrini, professoressa ordinaria presso l’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche. Per l’occasione il sindaco Lorenzo Pellegatti e l’assessore alla Legalità Alessandra Aiello porteranno i saluti istituzionali.

Oltre a essere la vedova di Antonio, caposcorta di Falcone, Tina Montinaro è anche la presidente dell’associazione Quarto Savona Quindici, nome in codice della macchina di servizio con cui suo marito scortava il giudice. L’associazione, che non ha scopi di lucro, non ha connotazioni politiche né partitiche, nasce con l’obiettivo di mantenere viva la memoria della strage di Capaci del 1992, “trasformando il dolore in azioni concrete”.

Stefania Pellegrini, oltre ad essere docente universitaria presso l’Università di Bologna dove insegna “Sociologia del diritto”, “Etica delle professioni”e tiene il corso “Mafie e Antimafia”, ha fondato il primo master di secondo livello intitolato a Pio la Torre sulla gestione e il riutilizzo dei beni confiscati e sequestrati.

L’evento “Il giorno che divenne memoria” rientra nella rassegna “Liberiamoci dalle mafie”, organizzato da Unione Terred’acqua-Ufficio di Piano Distretto Pianura Ovest, in collaborazione con Libera Radio e Be Open e con il contributo della Regione Emilia-Romagna (per gli appuntamenti successivi è possibile consultare il sito terredacqua.net).

Venerdì 24 Marzo alle ore 19.30, sempre presso la Sala del Consiglio, del Municipio di Persiceto, si terrà un Consiglio comunale aperto con la partecipazione di Vincenza Rando, senatrice della Repubblica italiana ed ex vicepresidente di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Daniela Saguatti, docente dell’Istituto di istruzione superiore “Archimede”, introdurrà inoltre alcuni studenti che hanno partecipato ai campi di impegno e formazione sui beni confiscati nell’ambito dell’iniziativa “E!State Liberi!” promossa da Libera. La serata sarà aperta dai saluti istituzionali.

Vincenza Rando oltre a rivestire attualmente la carica di senatrice ed esser stata vicepresidente di Libera, è iscritta all’Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti e cura la costituzione di parte civili in processi penali relativi a reati di mafia, criminalità organizzata e corruzione.

Daniela Saguatti, in qualità di docente dell’Istituto di istruzione superiore “Archimede” segue da anni le attività legate al tema della legalità e della memoria, coinvolgendo gli studenti in svariate iniziative.

Entrambi gli incontri di lunedì 20 e venerdì 24 marzo verranno trasmessi anche in diretta streaming sul sito civicam.comunepersiceto.it