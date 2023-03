Bologna: Zuppi in visita Pastorale al Pronto Soccorso Sociale “p. Gabriele Digani”

Venerdì 17 marzo, durante le giornate dedicate alla visita Pastorale nel quartiere San Donato, il Cardinal Matteo Maria Zuppi ha dedicato qualche ora a visitare il Pronto Soccorso Sociale “p. Gabriele Digani”, comunità dell’Opera di Padre Marella sita in via del Lavoro.

Durante l’incontro, l’Arcivescovo di Bologna insieme ad otto parroci e alle autorità è stato accompagnato alla scoperta della struttura e delle attività portate avanti dall’equipe. Tra le tante, in particolare gli sono state illustrate la collaborazione con Cucine Popolari, grazie alla quale ogni giorno vengono distribuiti pasti caldi d’asporto garantendo così aiuto ad un numero maggiore di persone ovvero un centinaio circa, e il Mercato Solidale di Padre Marella, spazio dedicato al riuso dove i mobili, gli oggetti e i vestiti donati dai cittadini vengono venduti per sostenere chi è in situazione di difficoltà.

Zuppi ha inoltre avuto occasione di incontrare gli ospiti e i volontari che ogni giorno operano nella struttura, fermandosi poi a pranzo con loro per un momento conviviale e di scambio reciproco.

La visita del Cardinale è stata particolarmente sentita dall’Opera di Padre Marella, sia per il legame spirituale e affettivo con l’Arcivescovo, sia perché il mese di marzo è quello in cui si ricorda Padre Gabriele Digani, “erede” di Don Olinto Marella, del quale ricorrono prossimamente ben tre anniversari: il 22 marzo è il giorno della sua ordinazione, il 25 marzo è il giorno del trapasso e il 27 marzo è la data della nascita.

Per questo motivo, il 25 e 26 marzo e il 2 aprile l’Opera di Padre Marella organizzerà diverse iniziative nei luoghi più cari a Padre Gabriele, ovvero via del Lavoro, l’Angolo di via Orefici e Brento.

Questo il calendario delle celebrazioni:

25 Marzo

ore 7.30 S. Messa nella chiesa di via del Lavoro, officiata da Don Alessandro Arginati; la funzione verrà trasmessa da Radio Maria;

ore 10 all’angolo di via Orefici un diacono, gli scout e i volontari dell’Opera distribuiranno una cartolina in ricordo, ricavata da una litografia donata dall’artista Nicola Zamboni, recentemente scomparso;

ore 12 all’angolo di via Orefici, allieteranno la giornata con una loro performance gli artisti Fausto Carpani, Giovanni Tamburini e Alberto Zamboni.

26 Marzo, Brento presso la chiesa di S. Ansano :

ore 16.30 ritrovo dei partecipanti – Saluti del Presidente Marco Mastacchi, ricordo dell’ex Presidente Romano Verardi e del sindaco di Monzuno Bruno Pasquini;

ore 17.00 S. Messa;

ore 18.00 ritrovo al Circolo Monte Adone con la partecipazione di Fausto Carpani con rinfresco a base di crescentine e affettati ad offerta libera.

2 Aprile, Brento presso la chiesa di S. Ansano:

ore 16.30 ritrovo dei partecipanti;

ore 17.00 S. Messa;

ore 18.00 Inaugurazione e posa del quadro raffigurante Padre Gabriele Digani donata dal Maestro Giampiero Montanari;

ore 18.00 ritrovo conviviale con rinfresco.

Ufficio stampa Opera di Padre Marella