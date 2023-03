In Emilia-Romagna 58mila persone senza lavoro prese in carico da GOL, il Programma nazionale di occupabilità

L’Emilia-Romagna ha raggiunto e ampiamente superato gli obiettivi stabiliti per la prima fase di attuazione di Gol, il Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori.

I dati rilevati al 20 di febbraio dicono che sono 58mila le persone disoccupate prese in carico dai Centri per l’impiego e che hanno attivato un proprio percorso per l’inserimento lavorativo supportati dagli operatori, orientatori ed esperti del mercato del lavoro dei soggetti accreditati al lavoro, pubblici e privati.

Migliaia gli incontri con gli operatori dei Centri, in maggioranza con donne (61,5%), svolti per approfondire competenze professionali e le esperienze lavorative, e per analizzare di ogni singola situazione, con un orientamento personalizzato.

E poi, la stipula di un Patto per il lavoro tra persone in cerca di occupazione e chi può aiutarle a rientrare nel mercato del lavoro.

Il Programma Gol realizza infatti una delle ‘missioni’ del PNRR, quella che prevede la riforma delle politiche attive del lavoro, ed è finanziato con 4,4 miliardi di euro, oltre ai 500 milioni di euro a valere su React-Eu.

Per la sua concreta attuazione, l’Emilia-Romagna può contare su una prima assegnazione di oltre 55 milioni di euro, a seguito del riparto nazionale del 20% della dotazione complessiva del Programma.

Sulle 51mila persone che erano state prese in carico dai servizi al 31 gennaio scorso, erano 15.749 i contratti di lavoro attivati.

Di tutto questo si è parlato lo scorso 28 febbraio in Regione al convegno “Dinamiche del mercato del lavoro e impatto del Programma Gol – Obiettivi raggiunti e sviluppi del Piano attuativo regionale”, un’occasione di scambio e confronto che è stato aperto dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, e le conclusioni del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone.

Il Programma ‘Gol’

E’ rivolto a lavoratori con ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito, giovani, donne, persone con disabilità, over 55, lavoratori e lavoratrici con redditi molto bassi, persone disoccupate da più di sei mesi.

La profilazione permette di individuare per ciascuno la propria “distanza” dal mercato del lavoro.

Vengono individuate quattro situazioni diverse: persone che sono immediatamente occupabili, soggetti che necessitano di un aggiornamento o adeguamento del proprio profilo di competenze, persone che necessitano di una riqualificazione perché non possiedono professionalità spendibili sul mercato del lavoro e, infine, persone che necessitano del sostegno di misure di politica attiva e di interventi di carattere sociosanitario.

Sono già stati attivati percorsi a favore di tutte queste quattro tipologie di destinatari. Le misure di politica attiva del lavoro sono realizzate dai soggetti accreditati al lavoro, anche pubblici, mentre le misure formative sono erogate esclusivamente dagli enti di formazione professionale accreditati.

Le risorse del PNRR permettono il finanziamento dei programmi individuali per le persone e, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 14/2015 per l’inclusione attiva attraverso il lavoro, anche i Comuni e le Aziende ASL intervengono nelle equipe multiprofessionali per individuare e garantire le misure di sostegno di carattere sociale e/o sanitario, come ad esempio contributi per la mobilità o per l’affitto.

Ad oggi in regione sono a disposizione oltre 550 sedi di erogazione di misure di politiche attive del lavoro accessibili su tutto il territorio, dove operano complessivamente oltre 800 operatori pubblici e 1.646 operatori privati. Si tratta di orientatori ed esperti del mercato del lavoro in grado di sostenere le persone nei percorsi di avvicinamento al lavoro.

Podcast dedidato a GOL

Al programma è dedicato anche ‘GOL- Tornare in campo con il lavoro’, il podcast in sei puntate a cura dell’Agenzia regionale per il lavoro. Attraverso il dialogo con le operatrici e gli operatori dei Centri per l’impiego e il personale della Rete attiva per il lavoro, sono raccontate le azioni di accompagnamento nell’inserimento/reinserimento lavorativo. Il podcast è online su Spreaker, Spotify e sul portale della Regione: https://www.spreaker.com/show/gol-tornare-in-campo-con-il-lavoro

Barbara Musiani