Due appuntamenti a Crevalcore in occasione della Festa della donna 2023

Dal 1° marzo al 18 marzo 2023 presso la Biblioteca comunale di Crevalcore, in viale Caduti di via Fani, 302, negli orari di apertura, mostra bibliografica “Chiamami col mio nome”. La mostra, corredata da sagome che ritraggono donne o personaggi celebri, vuole ripercorrere la presenza delle donne nei vari ambiti del sapere umano, mettendo in luce le singole biografie. A questa, sono affiancate proposte di lettura e di visione sempre a cura della Biblioteca.

Martedì 7 marzo alle ore 21,00, presso il Piccolo Teatro, sempre in viale Caduti di via Fani, 302, “Come un fiore raro” serata interamente dedicata a Mia Martini. Racconti, canzoni e video intorno alla figura di Mia Martini, di e con Davide Giandrini. La serata è introdotta da Gessica Barbieri, consigliera comunale incaricata alle Pari Opportunità. A seguire un piccolo rinfresco offerto da Udi Crevalcore.

Intendiamo – dichiara Gessica Barbieri – mettere l’accento sui contributi e sulle individualità delle storie personali di artiste, scienziate e intellettuali donne per rimarcare l’importanza di tali contributi nella storia collettiva e ribadire l’importanza di creare contesti di vere opportunità per tutte, lasciando a ciascuna la possibilità reale di potersi esprimere nei propri talenti e passioni.”

Ufficio comunicazione Comune Crevalcore