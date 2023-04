14 aprile, nuovo appuntamento con il ciclo “Sangio Doc” a Persiceto

Venerdì 14 aprile alle ore 21 nella sala consiliare del Municipio di San Giovanni in Persiceto, l’associazione BibliotechiAmo propone la proiezione di “Amati fantasmi”, per il ciclo “Sangio Doc”.

Alla serata saranno presenti il regista Riccardo Marchesini e la sceneggiatrice Grazia Verasani.

Amati fantasmi – Documentario, Italia 2020, 56′

Quando scende la notte, i saloni di Villa Borelli, la prima e unica casa di riposo per attori italiani, si animano di antiche presenze: sono i fantasmi degli artisti che hanno soggiornato in quel luogo.

Fra le vecchie foto in posa, i bauli stipati di costumi impolverati, le locandine e i copioni ingialliti si riaccendono antiche rivalità fra anziane attrici, malinconie di una vita passata in tournée, aneddoti sui colleghi di un tempo e ricordi di luminosi successi…

Gli “Amati fantasmi” di Casa Borelli ci riportano così a una stagione lontana in cui gli attori girovagavano da un teatro a un set cinematografico per un’intera vita, fino a quando il peso degli anni li portava a Bologna, nella dimora degli attori, per l’ultimo atto delle loro esistenze.

Alternando fantasia e testimonianze reali di artisti come Gabriele Lavia, Tullio Solenghi, Pino Strabioli, Milena Vukotic, Giuliana Lojodice, Pupi Avati e Glauco Mauri, la docu-fiction “Amati fantasmi” racconta l’esperienza unica di una casa inaugurata nel 1931 per ospitare solo anziani attori, con le loro storie e i loro segreti, le gioie e i dolori di una vita sotto i riflettori.

Iniziativa col patrocinio del Comune.