A Persiceto ignoti strappano i manifesti per la ricorrenza del 25 aprile

Nella giornata del 24 aprile diversi manifesti, che ricordavano la festività del 25 aprile, sono stati rinvenuti strappati lungo i viali di circonvallazione a San Giovanni in Persiceto, dove erano stati affissi attorno al fusto dei vari alberi presenti.

Purtroppo mani ignote hanno dato seguito ad un gesto che si va ripetendo negli ultimi 3-4 anni. Si fa evidente, secondo l’ANPI di Persiceto che non siano atti riconducibili al puro vandalismo, ma a un’azione mirata ai messaggi veicolati tramite i manifesti.

Sembra inoltre che siano stati presi di mira i manifesti collocati in zone non direttamente sotto il controllo delle telecamere di videosorveglianza, infatti la piazza, il centro storico e la stazione ferroviaria non hanno visto l’intervento degli ignoti strappatori.