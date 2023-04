Incidente mortale ad Anzola dell’Emilia

Incidente mortale, in tarda mattinata, ad Anzola dell’Emilia sulla via Emilia. A morire, nello scontro tra una Fiat Punto e un camion, un uomo di 38 anni alla guida dell’autovettura. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori per l’uomo non c’è stato nulla da fare, probabilmente perito nell’impatto. Ferito invece il conducente del mezzo pesante, il cui veicolo ha visto innescarsi un principio d’incendio.

La strada è rimasta chiusa per la rimozione dei mezzi incidentati e per i rilievi del caso, creando importanti ripercussioni del traffico veicolare su tutta la zona.