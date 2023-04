La Brazadela Tonda di Crevalcore, al Festival dei sapori d’Italia 2023 di Bologna

Nell’ambito del Festival dei Sapori d’Italia 2023, manifestazione nata con l’obiettivo di promuovere le identità che caratterizzano l’Italia sul tema del cibo e dell’alimentazione al fine di valorizzarne le produzioni locali, ci sarà un salone dedicato proprio alle De.Co. (Denominazione Comunale d’Origine).

E così ancora, una volta la ‘Brazadela tonda’ di Crevalcore sarà protagonista di un viaggio nel tempo, di quando l’oste mentre serviva il vino la teneva appunto ‘al braccio’, e nello spazio della pianura emiliana, sulle cui tavole è spessissimo presente (in varianti geometriche diverse).

La ‘Brazadela tonda’ di Crevalcore avrà uno stand a propria disposizione nel salone dedicato alle tipicità locali (21, 22, 23 aprile Palazzo Re Enzo) e verrà assaggiata e presentata nei vari talk show che si succederanno nelle tre giornate, portata come ambasciatrice della città dalla locale Pro Loco Crevalcore.

“Ancora una volta con la nostra presenza al Festival dei Sapori d’Italia 2023 – afferma l’assessora alla cultura, comunicazione e turismo Mariarosa Nannetti – vogliamo ribadire la preziosità di questi piccoli ma fondamentali tasselli che costituiscono la trama della cucina e della socialità della pianura emiliana. Vogliamo sempre più che si valorizzino e che creino, per il nostro territorio, motivo di conoscenza e apprezzamento. Come sempre – conclude Nannetti – ringraziamo la nostra Pro Loco Crevalcore per la grande disponibilità e presenza nella promozione del nostro paese”.

Ufficio comunicazione – Comune di Crevalcore