Le celebrazioni del 25 aprile a San Giovanni in Persiceto

Martedì 25 aprile 2023 ricorre il 78° anniversario della Liberazione italiana e il 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione. San Giovanni in Persiceto è stata liberata il 21 aprile 1945. Grazie al valore dei suoi cittadini con decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 1989, il Comune è stato decorato con la medaglia d’argento al valor militare per attività partigiana. Per commemorare questa importante ricorrenza il Comune di Persiceto propone un ricco programma di iniziative rivolte alla cittadinanza.

Domenica 23 aprile alle ore 16.30 nella sala consiliare del Municipio (corso Italia 70) si terrà “Memorie di Resistenza”, conferenza promossa da Anpi sezione di Persiceto col patrocinio del Comune e in collaborazione con Gasa-Gruppo Archeologico Storico Ambientale, Museo Archeologico Ambientale, Biblioteca G. C. Croce sezione adulti e Circolo Accatà. Dopo i saluti del Sindaco Lorenzo Pellegatti, interverranno Tito Menzani, docente di Storia Economica presso l’Università di Bologna, responsabile dei progetti didattici del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Pietro Calzati, partigiano e testimone diretto della Resistenza tra Crevalcore e Persiceto, Carlo D’Adamo, studioso, scrittore ed ex docente di Storia e Italiano negli istituti superiori di Modena e Bologna, Enrico Papa, sociologo, autore di una poesia e di un saggio breve sul tema. Seguirà la lettura di alcune testimonianze di memoria locale a cura di Erica Greco di Anpi Persiceto, Silvia Nicoli Marchesini e Simona Gherardi Garaldi della Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti.

Martedì 25 aprile si terrà la consueta commemorazione istituzionale con cortei per la deposizione delle corone sui monumenti ai Caduti e accompagnamento musicale dal vivo. Alle ore 9.30, a San Matteo della Decima, il ritrovo è previsto nel piazzale del Centro Civico (via Cento 158/a), seguirà il corteo per la deposizione delle corone sui monumenti ai caduti e l’esecuzione del Silenzio. Alle ore 10.30, a San Giovanni in Persiceto, presso il piazzale della Stazione Ferroviaria, si terrà la cerimonia di intitolazione del piazzale alle “Donne della Resistenza”. Alle ore 11, con ritrovo in piazza del Popolo, seguirà il corteo per la deposizione delle corone sui monumenti ai caduti ed esecuzione del Silenzio. Per l’occasione interverranno il Sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti, e il presidente di Anpi sezione di Persiceto, Valerio Di Giampietro. Durante la cerimonia si terrà un accompagnamento musicale dal vivo con alcuni brani a tema.

Nel pomeriggio, alle ore 14.30, con ritrovo in parco Pettazzoni 1, si terrà la “Biciclettata sui luoghi della Resistenza” con narrazione di episodi storici. L’iniziativa è promossa da Fiab Terre d’acqua col patrocinio del Comune e in collaborazione con Anpi Persiceto, Aned e Circolo Akkatà, in occasione del 78° anniversario della Liberazione (Tappa 1, parco Pettazzoni 1; Tappa 2, porta Garibaldi; Tappa 3, stazione dei treni; Tappa 4, via Accatà – ponte Collettore Acque Alte; Tappa 5, ex casello Ferrovia Veneta; Tappa 6, via Biancolina – ex scuole elementari). Evento gratuito. Per maggiori informazioni: fiabterreacqua.weebly.com – www.facebook.com/FIABterreacqua

Mercoledì 26 aprile, alle ore 21, nella sala polivalente del Centro Civico di Decima (via Cento 158/a), si terrà “La ragazza ribelle”, presentazione del libro di Claudio Visani a cura di Biblioteca “R. Pettazzoni” e Associazione Italo Calvino in Terre d’acqua. L’autore converserà con Monica Pedretti e con Luca Mazzacurati del romanzo che narra le vicende realmente accadute alla partigiana Annunziata Verità. L’incontro è promosso dalla Biblioteca “R. Pettazzoni”, nell’ambito della rassegna letteraria “Cinque voci alla Decima”, in collaborazione con Associazione culturale Italo Calvino in Terre d’Acqua. Info e prenotazioni: tel. 051.6812061, bibliotecadecima@comunepersiceto.it