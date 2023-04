Liberazione: ecco come Calderara celebrerà la festa del 25 aprile

Il 25 aprile verrà ricordato, come da tradizione, anche a Calderara di Reno. L’Amministrazione celebrerà in piazza una ricorrenza cui tiene in modo particolare, per tradizione e per i valori che incarna e nei quali si riconosce, invitando la comunità a partecipare alle iniziative in programma.

Le celebrazioni per il 78esimo anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo, come da programma riportato di seguito, dureranno l’intera mattinata, e prevedono anche due mostre.

25 aprile

Piazza Marconi

Ore 10

Orazioni ufficiali del Sindaco Giampiero Falzone e del Presidente di A.N.P.I Calderara di Reno Vincenzo De Girolamo;

concerto della Banda Musicale “Primo Carlini”.

Ore 10.45

Deposizione corone di alloro e benedizione di Don Alphonse

Ore 11

Concerto della band La BaLotta Continua, genere ska cover band

Ore 12

Corteo, deposizione delle corone di alloro con benedizione di Don Alphonse e letture delle vite dei partigiani, a cura del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

Dal 20 aprile

Piazza Marconi e Casa della Cultura “Italo Calvino”

Mostra “Staffette Partigiane”

Esposizione dei disegni dei ragazzi e ragazze della 2° E e 3° D della scuola media di Calderara.

Progetto promosso dalla Biblioteca Rinaldo Veronesi, a cura dell’associazione Canicola.

25 aprile

Piazza Marconi

Mostra “Le Costituenti”

Mostra dedicata alle 21 donne che presero parte all’Assemblea Costituente, l’organo legislativo elettivo preposto alla stesura di una Costituzione per la neonata Repubblica, che diede vita alla Costituzione della Repubblica Italiana.

A cura di A.N.P.I. Calderara di Reno.

