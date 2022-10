Halloween a Calderara: lunedì 31 “on the road” davanti alla Casa della Cultura

La festa di Halloween, con la fine dell’emergenza sanitaria, torna ad impadronirsi delle vie di Calderara. Dalle letture paurose in biblioteca del 28 ottobre al pomeriggio “on the road” di lunedì 31, ecco le iniziative organizzata dal Centro Sociale Vacchi con la collaborazione del Comune e di diverse associazioni del territorio. I principali destinatari delle iniziative sono i bambini, ma ovviamente possono partecipare tutti.

Il programma

Venerdì 28 ottobre

Biblioteca Comunale “Rinaldo Veronesi”

ore 17:00 per bambini dai 3 ai 5 anni

ore 17:30 per bambini dai 6 agli 8 anni

Biblio brrr! Mostri, che paura!

Letture paurose in Biblioteca, a cura de Gli Incantastorie

Lunedì 31 ottobre

Piazza davanti alla Casa della Cultura

dalle ore 16:30

Halloween On the Road

Un pomeriggio da paura dove i bambini travestiti saranno i protagonisti gridando tutti insieme “Dolcetto o scherzetto?”

Trucco pauroso, con la Streghetta Petunia

Rito con gli spiriti della paura, Malefica la Strega Gigante

Disco Halloween, con D.J. ArTerLuk

Dolcetto o scherzetto? La Streghetta Fillo accoglierà bambini e bambine per sfidare la sfortuna pescando il bigliettino dalla pentolaccia

Indovina il peso della zukka: piccoli mostri, vampiri e streghe sono invitati a giocare

Zucchero filato e crepes per addolcire i cattivi pensieri

