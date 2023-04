Motori Minarelli investe su Calderara con uno scooter elettrico

Motori Minarelli, un simbolo per l’Italia, un simbolo per il territorio e Calderara. A novembre 2021, in occasione dei 70 anni dell’azienda, scrivevo che negli anni la stessa ha attraversato anche momenti difficili ma adesso, anche grazie alla visione della nuova proprietà, ho percepito con mano un forte rilancio da protagonisti nel settore, anche elettrico.

Quella percezione oggi è realtà. Ieri, infatti, ho partecipato con la dirigenza, l’assessore regionale Colla, il vicesindaco metropolitano Panieri, tutti i dipendenti, i rappresentanti sindacali e la stampa ai festeggiamenti per l’avvio della produzione del nuovo scooter 100% elettrico e totalmente Made in Italy.

Una volta si licenziava, ora si cresce e si assume all’insegna dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo rilanciando lo storico marchio motivo di orgoglio per il nostro territorio.

Un rilancio da protagonisti nel mondo dell’elettrico e dell’innovazione green.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone