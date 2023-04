Sala Bolognese entra ufficialmente nel circuito di ComuniCiclabili!

…a misura di bicicletta!

Il sistema ciclopedonale comunale, articolato in tre direttrici, comprende 13 km di piste ciclabili e 203.86,00 mq tra aree pedonali e zone 30.

ciclopedonale “Nata per unire”: inaugurata nel 2011, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia in omaggio ai principi dell’Unità nazionale e quale simbolo di appartenenza delle frazioni ad un unico territorio, grazie al sottopasso realizzato nel 2021 all’intersezione con la SP3, permette di arrivare in sicurezza da Padulle fino ad Osteria Nuova