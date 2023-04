Piccinini (M5S): “Dal consigliere Facci atteggiamento sessista. Adesso si scusi”

“Oggi in aula si è verificato un episodio increscioso: purtroppo mi sono ritrovata ad essere oggetto dell’atteggiamento machista e sessista da parte di un esponente della Lega che mi ha più volte intimato di tacere con tono minaccioso durante un normale dibattito in Assemblea Legislativa. Si tratta di un fatto grave che ormai sembra essere diventato la normalità da parte di alcuni consiglieri uomini che siedono tra i banchi del partito di Salvini. Non è una novità purtroppo, perché già passato ci sono stati attacchi dello stesso spregevole tenore nei confronti di altre colleghe consigliere”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito all’episodio accaduto poco prima della chiusura della seduta odierna dell’Assemblea Legislativa e che ha visto il consigliere della Lega, Michele Facci, ordinarle “di stare zitta” durante la discussione di una risoluzione. “Vorrei ringraziare i colleghi e le colleghe che sono intervenuti manifestando solidarietà nei miei confronti e stigmatizzando quanto accaduto – aggiunge Silvia Piccinini – Dispiace, invece, constatare che nemmeno dopo quelle concitate fasi il consigliere Facci abbia trovato il tempo per scusarsi per quanto detto. Evidentemente ordinare a qualcuno di stare zitto, impedire agli altri di parlare, soprattutto se si tratta di una donna, è una pratica che non gli crea nessun tipo di imbarazzo. Ma confido che in questi giorni possa riflettere su quanto accaduto e che già all’interno della Commissione che è stata preannunciata dalla maggioranza, e a cui non mancherò di partecipare, trovi il tempo per comprendere la gravità del suo comportamento e delle sue parole. Al momento il suo silenzio si commenta da solo” conclude la capogruppo regionale M5S.

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle

Regione Emilia-Romagna