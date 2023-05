17 maggio, Anzola dell’Emilia: chiusura di via Bosi e altri aggiornamenti

La situazione sulla città metropolitana di Bologna è grave. Sul versante sud, in particolare nel Comune di Molinella, si è verificato anche il crollo di un ponte. A Bologna esonda il Ravone che allaga via Saffi.

Per quanto concerne il nostro comune attualmente si segnala un livello preoccupante del Ghironda (nella foto). La situazione delle strade metropolitane è critica.

Molte strade in Valsamoggia sono state deviate, stesso discorso a Zola Predosa.

Qui ad Anzola segnalo la chiusura di Via Bosi da via Alvisi a via Nuova. Prego nuovamente tutti di prestare la massima attenzione e limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari. Ricordo che sono attivi, per richieste e segnalazioni, il numero 0516502300, il 112 e il 115. Grazie!

Giampiero Veronesi