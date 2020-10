18 ottobre, interruzione energia elettrica nel centro storico di Persiceto

Domenica 18 ottobre 2020 dalle ore 7.30 alle 13.30 la fornitura di energia elettrica verrà interrotta in alcune vie del centro del capoluogo.

Per poter effettuare lavori sui propri impianti Enel interromperà la fornitura di energia elettrica nelle seguenti vie:

corso Italia: civici 44, 54, 58, da 64 a 72, 76, 80, da 84 a 86, 90, da 94 a 96, da 100 a 102, da 110 a 114, da 118 a 120, da 9 a 13, 17, 23, 29, 33, da 39 a 43, da 47 a 51, 57, da 61 a 67

via Farini: civici da 2 a 28, 5, da 5 a 7/a, 9/c, da 13 a 19, 23, da 27 a 33, da 37 41, da 49 a 49/a

via Pellegrini: civici da 2 a 8, da 12 a 14, 18, 22, da 1/b a 5, da 11 a 17

piazza del Popolo: civici da 2 a 6, 10, da 16 a 18, 24/x, 1, da 7 a 19, 23/x, 25/p

via D’Azeglio: civici da 4 a 6, da 12 a 16, 20, da 3 a 5, da 9 a 15

via Rambelli: civici 6, 14, 18, 28, 40, 44, 9, 15, da 19 a 23

piazza Garibaldi: civici 8, da 8/b a 20, da 9 a 13, 19

vicolo Albiroli: civici 2, 12, da 7 a 13

via Roma: civici da 5 a 15/a

via Cavour: civici 1/p, 5

Durante i lavori si raccomanda di non utilizzare gli ascensori, in quanto la corrente potrebbe essere riallacciata temporaneamente per prove tecniche.

Per informazioni o segnalazioni di guasti è possibile rivolgersi al numero verde 803.500, o inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure utilizzare l’App gratuita per smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è disponibile il Numero Verde 803.500.

