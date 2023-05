17 maggio, Persiceto: aggiornamento ore 15

La piena del fiume Samoggia è transitata sul nostro comune senza particolari criticità, la cassa di espansione è entrata in funzione risultando efficace per il contenimento delle acque.

“I livelli dei corsi d’acqua sono attualmente in calo – dichiara dal Centro Operativo Comunale il sindaco Lorenzo Pellegatti – ma a causa delle intense piogge di questi giorni anche per domani, giovedì 18 maggio, permane sul nostro territorio lo stato di allerta rosso per criticità idrogeologica e la chiusura delle scuole”.