17 maggio, Persiceto: prevista piena del Samoggia nelle prossime ore

Aggiornamento sulla situazione idrogeologica a Persiceto

In vista della piena che nelle prossime ore raggiungerà il fiume Samoggia in area persicetana, la Protezione Civile e le Forze dell’Ordine si stanno attivando per allertare i residenti nelle zone in prossimità degli argini, in modo da mettersi in sicurezza in caso di eventuale esondazione (contatto diretto con soggetti fragili).