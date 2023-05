17 maggio, Sala Bolognese: tracimazione torrente Lavino

Si informa che il Torrente Lavino ha cominciato la tracimazione in SPONDA SINISTRA (Lato Persiceto).

Le poche abitazioni interessate erano già state evacuate nella giornata di ieri.

ANAS, ente proprietario della Via Persicetana, potrebbe valutare la chiusura della strada: scegliere itinerari alternativi.

Il sottopasso di via Berlinguer ad Osteria Nuova è chiuso per allagamento.

A Padulle, è stata chiusa anche via Ballestrazzi nel tratto compreso tra via Saletta e via Zaccarelli.