A Sant’Agata un’amatriciana per l’emergenza alluvione

Nella bella serata di ieri sono stati serviti 339 piatti di amatriciana e 137 sorbetti, il cui intero incasso, assieme ad alcune donazioni ricevute, verrà devoluto alla scuola dell’infanzia “Azzaroli” di Sant’Agata sul Santerno (RA) a fronte dell’emergenza alluvione nell’Emilia Romagna. Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, sia come clienti che come “volontari” e un enorme plauso va fatto alle signore, ragazze e ragazzi Ucraini che, nonostante l’iniziativa non li coinvolgesse, hanno servito ai tavoli nei loro abiti tradizionali “della festa”. Alla loro accoglienza, originaria destinazione dell’iniziativa, verrà devoluto l’incasso del piatto “Spaghetti all’Amatriciana” che manterremo a menù per tutta la durata della Fiera di Maggio di Sant’Agata Bolognese. Chi vorrà contribuire anche a questa iniziativa, potrà farlo. Grazie ancora.

Marco Caretti