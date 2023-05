Allerta meteo, Calderara: aggiornamento ore 20 – mercoledì 10 maggio

Messaggio del Sindaco Giampiero Falzone

“Buonasera a tutti e tutte.

Un rapido aggiornamento in relazione all’allerta rossa in essere da oggi e per tutto domani.

Nel corso della giornata odierna, come anticipato, è continuato il monitoraggio con dei sopralluoghi costanti degli argini, sia del Lavino che del Reno, delle 5 squadre di Volontari Protezione Civile Calderara di Reno ODV, che ringrazio.

Alle 18.30 ho partecipato ad un briefing in Regione da cui, meteorologicamente parlando, abbiamo ricevuto buone notizie. La previsione relativa alle precipatazioni attese era peggiore di quanto si è per fortuna concretizzato. Le precipitazioni, infatti, si sono spostate più velocemente di quanto previsto e si stanno dirigendo già a nord della via Emilia.

Questo è un fatto molto importante per il nostro territorio e per i nostri corsi d’acqua, già stressati settimana scorsa.

L’allerta rossa per criticità idraulica e idrogeologica che riguarda in particolare la nostra zona permane perché, come detto, legata alle numerose vulnerabilità causate dagli eventi precedenti.

Come CoC , centro operativo comunale, che rimane naturalmente aperto, ci siamo riuniti alle 19.30 convenendo di dedicarci durante la notte all’attività di monitoraggio degli idrometri, per riprendere domattina con un sopralluogo degli argini.

Alle 22.00 la Regione farà un’ulteriore valutazione sul fenomeno in atto. Naturalmente, se necessario e solo se le buone notizie di cui sopra dovessero cambiare, sarà mia premura informarvi tempestivamente.

Ricordo che per qualsiasi informazione o segnalazione è stato istituito il numero di telefono 3297509620, reperibile 24 ore su 24.