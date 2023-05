Allerta meteo rossa, Anzola dell’Emilia: “Noi ci siamo!”

Sento il dovere di postare una fotografia che credo dia testimonianza del nostro impegno di questi giorni.

Dopo che l’area tecnica ha segnalato prontamente ad RFI la presenza di molto legname incastrato nelle arcate del Ponte del torrente Samoggia, da stamani le ruspe sono già al lavoro per recuperarlo e smaltirlo.

Certo, non basta, perché dobbiamo esigere una più attenta manutenzione di tutti i nostri corsi d’acqua durante tutto l’anno, e non solo in fase emergenziale, e dobbiamo richiedere che anche i privati, soprattutto nel forese, si occupino della manutenzione e cura dei fossi di loro proprietà a ridosso delle strade (ricordo a tutti che ho emesso specifica ordinanza a tempo debito in tal senso).

Questa però è una bella testimonianza di efficienza ed impegno, per la quale ringrazio l’area tecnica del comune, RFI, la protezione civile e tutte le forza dell’ordine. Grazie

dal profilo Fb di Giampiero Veronesi