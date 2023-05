Il Comune di Calderara si aggiudica il Ciak Grand Tour 2023 di Emil Banca

È il Comune di Calderara di Reno il vincitore di “Ciak Grand Tour 2023”, il concorso promosso da Emil Banca Credito Cooperativo che premia uno script originale dedicato ai temi dell’ambiente e del turismo lento e di prossimità. La sceneggiatura premiata si intitola “Sulle tracce del lupo”, che diventerà a breve un video promozionale, realizzato a cura di Emil Banca, con cui il Comune di Calderara diffonderà la propria idea di turismo e le peculiarità del proprio territorio: il punto di partenza sono le bellezze di uno dei suoi gioielli, la Golena San Vitale, e da qui parte un percorso che valorizza la flora e la fauna di questa importante enclave naturale sulle rive del Reno, fino a trovare le tracce del lupo, ospite ormai da qualche anno nella pianura bolognese.

Ciak Grand Tour è un progetto di promozione del territorio dedicato alle Amministrazioni locali. Legato al più ampio Grand Tour Emil Banca e realizzato in collaborazione con l’associazione Carta Bianca, ha visto dei workshop dedicati ai Comuni, in seguito ai quali ogni partecipante ha realizzato uno script da trasformare in un video emozionale sul proprio territorio. Quello di Calderara di Reno, vincitore dell’edizione 2023, è stato premiato nei giorni scorsi nel corso di una cerimonia organizzata in Valsamoggia: a ritirare il premio l’assessore comunale al Turismo Maria Linda Caffarri e la responsabile del servizio Marketing Territoriale Irene Govoni.

«Un riconoscimento importante – commenta il Sindaco Giampiero Falzone – in un momento in cui salvaguardare, promuovere, valorizzare l’ambiente devono essere prima ancora che delle azioni amministrative dei valori. Avere a cuore la nostra Golena significa anche proteggere il Reno e tutto quel che rappresenta per il territorio». La realizzazione del video, nel cui script è presente un contributo del gestore della Golena San Vitale Sustenia, comincerà tra qualche settimana.

