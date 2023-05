La Protezione Civile di Sala Bolognese è intervenuta per pulire le sommità degli argini

Viste le probabili maggiori criticità sui reticoli idrografici minori, nel nostro caso gli affluenti del Reno (Lavino, Ghironda e Samoggia), oggi pomeriggio la Protezione Civile di Sala Bolognese è intervenuta per pulire le sommità arginali per meglio monitorare ed intervenire in modo puntuale in caso di necessità.

Grazie per gli interventi tempestivi e la collaborazione, una vera squadra si unisce anche nelle difficoltà.