Crevalcore, rinnovo Pro Loco: il saluto della presidente uscente

Scusate se rispondo solo ora, volevo ringraziare in primis tutta Crevalcore perché senza lei e i suoi CITTADINI tutto ciò che abbiamo creato in questi quattro anni della mia presidenza nella pro loco sarebbe stato invano

Grazie a tutti i VOLONTARI della Pro Loco, che dedicano una una buona parte del loro tempo libero agli eventi che creiamo.

Grazie a tutti i commercianti e le varie associazioni del territorio, con i quali addobbiamo la nostra Crevalcore in festa, anche nei momenti difficili, per donare alle persone che ci vengono a trovare un momento di divertimento e leggerezza cosa non sempre facile.