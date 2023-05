Maltempo, in Emilia-Romagna annullata la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche del 21 maggio

A causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, arrecando danni gravissimi al territorio e nel rispetto per le vittime di tali eventi avversi, l’Associazione Dimore Storiche Italiane ha deciso di annullare le aperture previste nella regione in occasione della Giornata Nazionale del 21 maggio. Contestualmente non apriranno al pubblico nemmeno le Case della Memoria.

Il Presidente Nazionale Giacomo di Thiene, la Presidente di sezione Beatrice Fontaine e tutto il consiglio esprimono la loro vicinanza alle persone e alle comunità colpite tutte. Un sincero ringraziamento va anche ai servizi di emergenza che con il loro lavoro stanno facendo tutto il possibile per aiutare le persone in difficoltà.

L’Associazione sta provvedendo a contattare i visitatori che avevano prenotato le visite presso le dimore emiliano romagnole, con la speranza di poterle aprire al più presto per mostrare a tutti come esse racchiudano la storia del nostro Paese.

