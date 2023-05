Maltempo in Emilia-Romagna: “Plastic Free Onlus” lancia raccolta fondi

“Una Regione in ginocchio per gli straripamenti di fiumi e torrenti. Al momento nove morti, tanti dispersi e migliaia di sfollati nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna. La nostra associazione Plastic Free Odv Onlus non può intervenire nelle delicate operazioni di primo soccorso ma ci stiamo organizzando per aiutare la popolazione colpita dal disastro non appena ci sarà data la possibilità di intervento. Per questo abbiamo lanciato una raccolta fondi gofundme.com”. Lo rende noto l’organizzazione di volontariato Plastic Free Onlus, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica.

“Le donazioni ci permetteranno di acquistare il necessario e di pagare tutte quelle attività che organizzeremo non appena l’emergenza sarà rientrata e sarà possibile operare in campo – dichiara Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free Onlus – Saremo di sostegno e aiuto a tutte le persone dei territori colpiti che avranno necessità di qualcuno che dia loro una mano, come accaduto dopo l’alluvione del 2021 a Catania. Negli ultimi 4 anni abbiamo trasformato ogni singolo euro donato in concretezza, rimuovendo dall’ambiente oltre 3 milioni di kg di plastica e rifiuti, sensibilizzando oltre 150mila studenti, salvando oltre 100 tartarughe marine da morte certa, accompagnando verso una transizione ecologica più rapida Comuni ed aziende”.

“Purtroppo, le scene devastanti che hanno provocato vittime si uniscono alle immagini di un territorio inquinato che dovrà essere ripulito dalla plastica e dai rifiuti. Non appena le condizioni lo permetteranno, scenderemo in campo con il nostro esercito di volontari come facciamo ogni settimana in tutta Italia. Invitiamo a compiere anche il più piccolo gesto di solidarietà che assume oggi un significato fondamentale”, conclude De Gaetano (Plastic Free Onlus).

Per donare https://bit.ly/PlasticFreeforER

Partecipa su www.plasticfreeonlus.it

Valerio L’Abbate

Ufficio Stampa Plastic Free