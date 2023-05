Emergenza maltempo, comunicato dell’Alleanza delle Cooperative Italiane di Bologna

La presidenza dell’Alleanza delle Cooperative di Bologna si è riunita per una prima valutazione in ordine alla gravissima situazione creatasi con gli straordinari eventi atmosferici degli ultimi giorni.

L’Alleanza delle Cooperative di Bologna esprime solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime e ai tanti cittadini che sono stati colpiti.

Già oggi le cooperative del territorio di Bologna registrano una mole ingente di danni, da interi raccolti agricoli all’allagamento di magazzini e di spazi commerciali ad altro ancora. Si tratta di una difficile quantificazione da fare in queste ore convulse, ma sono danni enormi che si sommano ad un vero e proprio collasso infrastrutturale diffuso. Per la cooperazione è chiaro che occorre un’azione senza precedenti per risorse ma soprattutto per rapidità e incisività di azione. In grandi parti del nostro territorio sia di montagna che di pianura, appare gravemente compromessa la possibilità di proseguire nella vita sociale ed economica. Crediamo sia in gioco tanta parte della nostra società.

L’Alleanza delle Cooperative di Bologna sostiene con forza i rappresentati istituzionali espressione del territorio ad ogni livello che sapranno nei fatti contribuire con decisione e tempestività alla ripresa dimostrandosi all’altezza della situazione.

Alleanza Cooperative di Bologna

Massimo Mota

Rita Ghedini

Daniele Ravagliac