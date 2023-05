Da oggi (20 maggio ndr) per fornire la propria disponibilità come volontari, ma anche per offrire e donare materiale, il Comune di Ravenna ha attivato un modulo da compilare in cui inserire le disponibilità e il tipo di supporto che è possibile offrire, compilabile al link https://bit.ly/communitysos.

L’indirizzo mail “Voglio dare una mano” e i numeri telefonici non sono più attivi.

dalla pagina Fb Comune Ravenna