Persiceto, allerta meteo: livelli fluviali in calo e nessuna criticità

Mercoledì 3 maggio, ore 13:00

Prosegue l’attività di monitoraggio degli argini del Samoggia sul nostro territorio dove si registrano livelli fluviali in calo e nessuna criticità. Il livello del Samoggia in confluenza col fiume Reno rimane ancora elevato ma la situazione attualmente non è critica pur necessitando la dovuta attenzione.

Questa mattina il sindaco e il personale del COC (Centro Operativo comunale) hanno partecipato alla videoconferenza del Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS) convocata dalla Prefettura di Bologna, durante la quale sono state segnalate emergenze in corso limitatamente ad alcune aree comprese tra Imola e Ravenna. La Protezione Civile ha preallertato il gruppo sommozzatori per salvamento fluviale da destinare in Romagna.

dalla pagina Fb Comune Persiceto