Persiceto, chiusura svincolo tangenziale su via Crevalcore

Dalle ore 22 di stasera, lunedì 22 maggio, alle ore 6.00 di domani, martedì 23 maggio, sarà chiuso lo svincolo della tangenziale di San Giovanni (SS568VAR, ex SP83) con via Crevalcore (SS568) per consentire l’esecuzione di lavori di rifacimento della pavimentazione.

I mezzi pesanti provenienti o diretti a Crevalcore dovranno scegliere come percorso alternativo quello indicato nella mappa, passando per San Matteo della Decima: SP 83 – SP255 (San Matteo Decima) – SP1.

comunepersiceto.it