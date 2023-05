Protezione Civile Sala Bolognese: impegnati su più fronti

In particolare da giovedì 5 nostri volontari sono impegnati a Faenza nella gestione della cucina da campo per preparare circa 450 pasti a sfollati e soccorritori/volontari.

Subito è stata poi attivata la realizzazione a ciclo continuo di sacchi presso il CUP del Volontariato di Bologna, a cui abbiamo partecipato per giorni sia con mezzi che con Volontari, utili anche per gestire la partenza di risorse logistiche, mezzi e materiali della Protezione Civile Regionale verso le aree della Romagna.

Nella giornata di ieri, poi, è stato possibile raggiungere il punto di rottura del Torrente Idice, circa 200 metri di argine che non esistono più, ove subito è stato aperto il cantiere per il ripristino degli argini e la nostra Associazione è stata attivata per portare in loco una potente torre fari per l’illuminazione del sito.