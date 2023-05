Sala Bolognese, allerta meteo: 40 volontari per un presidio costante del territorio

Questo pomeriggio il sole ha fatto capolino e con lui un sospiro di sollievo per gli sforzi compiuti in questi ultimi due giorni per fronteggiare un evento estremamente importante che richiesto un grande impegno da parte di tutta la nostra Associazione.

Circa 40 volontari hanno garantito un presidio costante del Territorio da metà mattina di ieri quando, una volta aperto il COC da parte del Comune di Sala Bolognese, hanno avuto inizio le operazioni di monitoraggio degli argini di Samoggia e Lavino. Le piogge incessanti per più di 24 ore hanno richiesto un prosieguo delle attività sino a tutta la notte, durante la quale tre squadre hanno assicurato un monitoraggio ed un presidio in caso di necessità. Se per il nostro Territorio non vi sono stati danni, lo stesso non si può dire per i territori ad est della Provincia di Bologna e del Ravennate che vedono ora ingenti danni per rotture arginali e sormonti sulla quasi totalità dei corsi d’acqua. Già da ieri sera alcuni nostri volontari hanno assicurato la gestione del deposito dei massi ciclopici per il carico e scarico dei massi finalizzati al ripristino delle arginature del Sillaro. Tale attività proseguirà anche questa notte.