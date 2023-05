Persiceto: le acque del torrente Samoggia entrano nella cassa di espansione de Le Budrie

Nel filmato il momento in cui le acque del torrente Samoggia cominciano ad inondare la cassa di espansione delle Budrie a San Giovanni in Persiceto. Questa è la dimostrazione che in questi anni di interventi per evitare certe calamità sono stati fatti. Purtroppo i cambiamenti climatici stanno modificando il nostro ambiente a grande velocità, compromettendo di conseguenza tutte le opere idrauliche di fiumi e canali realizzate nei secoli per bonificare la nostra pianura. La portata, l’intensità e la frequenza con i quali questi eventi si verificano e tale da richiedere un intervento strutturale che non ha precedenti. Passare da oltre un anno di durissima siccità a un’inondazione è stato un attimo, i segnali mi paiono evidenti, dobbiamo cambiare l’approccio al mondo che ci circonda, ne abbiamo le capacità e soprattutto la necessità.

dal profilo Fb Marco Martelli