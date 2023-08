A Bologna i funerali in moschea per Tariq Aziz

Nella giornata di ieri si è svolta l’ultima preghiera nella moschea di via Papini a Bologna i funerali di Tariq Aziz. Era un ragazzo di 31 anni, da anni residente a Persiceto insieme a 3 fratelli, era un marito e un papà, con moglie e figlio che vivono in Pakistan. Una rappresentanza di noi ha partecipato sia in presenza sia inviando un messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia e alla comunità pakistana. Nessuna persona presente in moschea e fuori dalla moschea ha avuto parole dure contro chi lo ha ucciso o ha gridato ‘al mostro’. Restiamo con una domanda: come mai né Sindaco né assessore o assessori hanno pensato di attestare la presenza come Comune di Persiceto? Come mai anche oggi il Sindaco è sulle pagine del Carlino con un articolo sui raggiri telefonici e non ha ancora emesso un solo comunicato su quanto avvenuto? Come mai a una settimana da quanto accaduto sulle pagine ufficiali del nostro comune non vi è una sola parola? Quanto stride sulla pagina facebook del Comune quell’immagine solare del gelato con gli auguri di buon Ferragosto in una comunità in cui un fatto violento ha interrotto una vita e ne ha devastata più di una…

Noi rinnoviamo la nostra disponibilità ad avviare un percorso di lavoro comune che tenga conto dei diversi piani su cui è evidente mettersi all’opera per il bene di tutta la comunità.

Idee in marcia per Persiceto e frazioni