I commercianti di Sant’Agata vanno ascoltati, non zittiti!

Circa 2 mesi orsono il gruppo consigliare Unione Democratica per Sant’Agata ha formulato una interrogazione scritta a Sindaco è Giunta per segnalare la prossima o già cessata attività di esercizi commerciali e di servizio. Obiettivo: sollecitare l’Amministrazione Comunale ad avviare azioni per rivitalizzare un centro storico di fatto MORTO!