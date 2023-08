Il Comune di Sant’Agata premia il Sig. Franco Nicolini con la Benemerenza Civica

Il Comune di Sant’Agata Bolognese, in occasione del Consiglio Comunale del 26 luglio, ha deciso di premiare il Sig. Franco Nicolini con la Benemerenza Civica.

A riconoscimento del significativo ed importante lavoro svolto in favore della Comunità Santagatese, come previsto dall’art. 5 del Regolamento approvato dal Comune di Sant’Agata Bolognese con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2016.

In sintesi le motivazioni a sostegno del riconoscimento:

grande capacità ed attaccamento al territorio;

impegno, efficienza ed entusiasmo nelle molteplici iniziative locali;

partecipazione attiva nonché uno dei fondatori della storica Pro Loco Santagatese;

grande attenzione rivolta a sostegno dei ragazzi di Chernobyl, le associazioni di volontariato e verso l’Amministrazione Comunale.

Santagatese di adozione, Franco Nicolini nasce a Sant’Anna di San Cesario nel 1952, ma, molto giovane, si trasferisce a Sant’Agata con la famiglia, dove frequenta le scuole e, giovanissimo si prepara ad entrare nel mondo del lavoro.

Sin dal primo momento mostra grande attaccamento e amore per il territorio, in particolare verso le attività rivolte alla collettività, tanto che, nel 1986 è, tra i fondatori e promotori della storica Pro Loco Santagatese.

L’Associazione di Volontariato, di cui Franco rappresenta non solo una colonna portante, ma un grande trascinatore, molto attiva e calata nella realtà, trae ispirazione e fondamento dalle storie autentiche e divertenti scritte dalla penna virtuosa di Giovanni Guareschi, padre di Don Camillo e Peppone.

Della Pro Loco molteplici sono le iniziative alle quali presta senza risparmiarsi, la sua efficienza e il suo entusiasmo, tra le quali ricordiamo, senza pretese di esaustività, la pionieristica raccolta del vetro realizzata con un numero impressionante di contenitori di vetro, lo storico Presepe Vivente, e da ultimo la Fiera di Sant’Agata che quest’anno ha compiuto i 40 anni, molti dei quali, se non tutti, hanno visto la sua partecipazione da protagonista indiscusso.

Da ultimo ricordiamo il suo impegno verso i ragazzi di Chernobyl, sostenuti e accolti per tanti anni presso il centro Civico Crocetta, verso le associazioni di volontariato, tra le quali Avis e Aido di cui è stato più volte segretario e presidente e verso l’Amministrazione Comunale, impegno che merita un riconoscimento a suggello del valore e della generosità di quest’uomo, doti che ci rendono davvero orgogliosi di averlo nella nostra Comunità!

Staff del Sindaco e Comunicazione Istituzionale