Omicidio a Persiceto: la nota del gruppo consiliare “Idee in marcia per Persiceto e frazioni”

Esprimiamo cordoglio e ancora più preoccupazione per quanto avvenuto questo pomeriggio (domenica 13 agosto) a San Giovanni. Diamo la nostra disponibilità al Sindaco e alla Giunta per un lavoro comune che, insieme alle forze dell’ordine, contribuisca alla sicurezza del nostro territorio sulla quale è chiaro che sussistono problemi, come già più volte evidenziato.

dalla pagina Fb Idee in marcia per Persiceto e frazioni