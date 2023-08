Persiceto, chiusura uffici e biblioteche comunali lunedì 14 agosto

– dalle ore 9.00 alle 11.00, presso l’ufficio di Stato civile sarà presente un operatore per le sole denunce di morte e le autorizzazioni al trasporto

– dalle ore 9.00 alle 11.00, presso l’Ufficio per le Relazioni col Pubblico sarà presente un operatore per la concessione di nuovi loculi o per operazioni cimiteriali collegate ad un funerale urgente.