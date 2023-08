Persiceto: l’amministrazione comunale ricorda la scomparsa di Giuseppe Montanari

L’Amministrazione comunale si unisce al cordoglio per la morte di Giuseppe Montanari, storico disegnatore, il cui tratto è noto soprattutto per aver contraddistinto, in coppia con Ernesto Grassani, numerose avventure del fumetto “Dylan Dog”.

Originario di San Matteo della Decima, Montanari è morto lo scorso 5 agosto all’età di 86 anni. Fumettista dal 1954, iniziò a collaborare con Sergio Bonelli Editore alla fine degli anni Settanta lavorando per “Il Piccolo Ranger“, realizzando alcune storie per il contenitore “Full” e poi entrando definitivamente nello staff di Dylan Dog. A dicembre 2021 era diventato copertinista del bimestrale “Dylan Dog Oldboy”, in coppia con Paolo Bacilieri.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto