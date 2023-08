Persiceto, tra via Sasso e via Fanin avviati lavori per installazione impianto semaforico

In questi giorni sono iniziati i lavori di scavo all’intersezione tra via Sasso e via Fanin per consentire l’installazione di un impianto semaforico per la regolamentazione del traffico.

L’obiettivo è duplice: ridurre la velocità di percorrenza su via Fanin e agevolare l’immissione in sicurezza per chi proviene da via Sasso. Sulle strisce di arresto in via Sasso verranno inoltre installate delle spire magnetiche per la rilevazione dei veicoli e dei pulsanti di chiamata per dare la possibilità ai ciclisti di attivare il ciclo semaforico.

Si prevede, poi, l’installazione di due cartelli di preavviso semaforico con lampeggianti su via Fanin.

dalla pagina Fb Comune Persiceto