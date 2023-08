Rete politecnica, la Regione rafforza l’investimento post diploma

La Regione rafforza l’investimento nei percorsi di formazione post diploma, fondati sulla collaborazione con le imprese per consentire ai partecipanti di alternare momenti formativi in aula e periodi di formazione pratica sul lavoro. E’ l’offerta della Rete politecnica, programmata dalla Regione con risorse complessive per 31,5 milioni di euro per fornire a giovani e adulti competenze tecniche e scientifiche richieste dalle imprese dell’Emilia-Romagna per sostenere i processi di innovazione, specializzazione intelligente, transizione ecologica e digitale e incrementare l’attrattività degli investimenti.

Della Rete politecnica fanno parte i percorsi biennali delle Fondazioni degli Istituti tecnici superiori (Its), i percorsi annuali di Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) e i percorsi più brevi per conseguire qualifiche professionali di elevata specializzazione (Formazione superiore).

I percorsi sono finanziati dalla Regione con risorse nazionali e del Fondo sociale europeo Plus.

regione.emilia-romagna.it