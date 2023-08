Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 agosto: previsto disagio per alte temperature

L’Arpae – Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia ha emanato un nuovo bollettino che prevede condizioni di disagio bioclimatico per alte temperature nella giornata di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 agosto. Per quanto riguarda in particolare la zona di pianura, nella giornata di venerdì 18 è previsto un debole disagio mentre sabato 19 e domenica 20 agosto le condizioni bioclimatiche di disagio si accentueranno.

Sul sito di Arpae – Rischio calore è possibile consultare le previsioni per i prossimi giorni, con i dati del disagio bioclimatico nel territorio dell’Emilia Romagna suddiviso per province.

comunepersiceto.it