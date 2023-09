Sabato 2 e domenica 3 settembre si terrà il 24° Motoraduno del Motoclub di Crevalcore. Appuntamento al Castello dei Ronchi (via Argini Nord 3277 – Crevalcore) per gli amanti delle motociclette, della buona musica metal e hard rock e di fiumi di birra nella bellissima location del parco.

Sabato pomeriggio (15.30) partenza motogiro con rientro previsto tra le 17.30 e le 18; apertura stand gastronomico (dalle 18), spettacolo di pole dance e musica dal vivo con “Hancover” (19.30), “Neptone” (21) e “Rougenoire” (22.30). Domenica (8.30-10.30) ritrovo e colazione nel parcheggio del centro comm. “Crevalcore 2”; partenza motogiro (10.45), rientro per il pranzo a prezzo convenzionato al Castello dei Ronchi (13).

Free camping con docce calde e servizi igienici. Free parking.

Per info: 338.5861766 (Alan) – 339.8127096 (Alessandro).