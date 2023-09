29 settembre: narrazioni animate a San Matteo della Decima

Siamo felici di invitare tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 7 anni per un nuovo pomeriggio in biblioteca a Decima (Via Cento, 158A) in compagnia di Lorenzo e dei suoi simpatici pupazzi.

Venerdì 29 settembre, alle 17, vi aspettiamo per “Vive storie – narrazioni animate”! I bambini potranno ascoltare alcune delle loro storie preferite e “conoscere” i personaggi più amati dei libri.

E’ gradita la prenotazione:

051/6812061 – bibliotecadecima@comunepersiceto.it

lo staff della biblioteca