A Persiceto sequestrato il monopattino elettrico più veloce d’Italia

Nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale di San Giovanni in Persiceto hanno sequestrato un monopattino elettrico che, dopo le perizie tecniche, si è dimostrato il più veloce d’Italia e quindi sequestrato.

La scoperta è scattata a seguito di un sinistro, avvenuto in via Palma a Persiceto, tra un’automobile e il monopattino in questione.

Come dichiarato da Luca Nasci, comandante della polizia locale, non solo è stato accertato che in occasione dell’incidente il monopattino elettrico non rispettava il limite imposto dalla legge dei 20 chilometri orari, ma che a seguito di controlli più accurati si è scoperto che il mezzo poteva raggiungere la velocità di 131 km/h grazie all’ausilio di due potenti motori elettrici.

Il monopattino, in possesso di un cittadino straniero, viene venduto a circa 3.500 euro.

Per l’uomo oltre al sequestro del mezzo irregolare una sanzione da 400 euro.