Un po’ di Crevalcore sul Red Carpet della Mostra di Venezia

In occasione dell’80esima Mostra del Cinema di Venezia (30 agosto – 9 settembre) la Casa di Moda Davide Muccinelli, di Crevalcore, firma con l’eleganza e la raffinatezza che contraddistingue le sue creazioni i total look che le attrici Erica Zambelli e Alessandra Scarci hanno indossato sul Red Carpet per la prevista proiezione del film “Finalmente L’Alba” scritto e diretto da Saverio Costanzo.



Da segnalare anche l’outfit di Patrizia Finucci Gallo, scrittrice e giornalista bolognese, sempre realizzato dalla Casa di Moda.