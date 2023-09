Crevalcore, grave 27enne dopo scontro frontale

Grave incidente lo scorso 28 agosto a Crevalcore tra due auto, ad avere la peggio un 27enne trasportato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna.

Il sinistro è avvenuto in via Provanone angolo via Del Papa quando una Ford Puma si è scontrata frontalmente con un’Audi. A necessitare maggiormente di cure, con l’intervento dei Vigili del Fuoco e dell’Elisoccorso, è stato il giovane autista della Ford Puma ora ricoverato al nosocomio cittadino.

Meno preoccupanti le condizioni di un 44enne e un 43enne, anch’essi coinvolti.

Sui territori dei comuni di Terred’Acqua altro grave incidente era avvenuto il 26 agosto quando, in località Boncovento di Sala Bolognese, un giovanissimo motociclista aveva prima impattato frontalmente contro un’auto poi contro un palo. Il centauro 18enne è stato poi ricoverato in codice di massima gravità.